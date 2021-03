La fiscalità internazionale dopo il Covid, giovedì 18 il webinar promosso da 24ORE Business School (Di martedì 16 marzo 2021) Il dibattito sulla fiscalità internazionale d’impresa negli ultimi mesi è di grande rilevanza, non solo a livello nazionale, ma globale. Un tema oggi stretto tra conseguenze economiche della pandemia e della digitalizzazione dell’economia, da una parte, e le esigenze di trasparenza e lotta alla pianificazione fiscale aggressiva, dall’altra. Un’analisi approfondita su questi scenari, e tutto ciò che ne viene direttamente interessato, sarà al centro del webinar Transfer Pricing, Direttiva DAC6 e Digital Tax organizzato da 24ORE Business School, scuola di alta formazione che offre corsi sulle principali industry di riferimento e sempre in prima linea nello studio dell’attualità, con il patrocinio dell’Università di Bergamo e la partecipazione di PwC TLS, uno dei principali studi di ... Leggi su ildenaro (Di martedì 16 marzo 2021) Il dibattito sullad’impresa negli ultimi mesi è di grande rilevanza, non solo a livello nazionale, ma globale. Un tema oggi stretto tra conseguenze economiche della pandemia e della digitalizzazione dell’economia, da una parte, e le esigenze di trasparenza e lotta alla pianificazione fiscale aggressiva, dall’altra. Un’analisi approfondita su questi scenari, e tutto ciò che ne viene direttamente interessato, sarà al centro delTransfer Pricing, Direttiva DAC6 e Digital Tax organizzato da, scuola di alta formazione che offre corsi sulle principali industry di riferimento e sempre in prima linea nello studio dell’attualità, con il patrocinio dell’Università di Bergamo e la partecipazione di PwC TLS, uno dei principali studi di ...

