“La felicità è reale solo quando condivisa” | Citazioni dal Cinema

Questa settimana la rubrica Citazioni dal Cinema si propone di parlarvi della citazione "La felicità è reale solo quando condivisa", tratta da Into The Wild – Nelle terre selvagge di Sean Penn Into The Wild-Nelle terre selvagge è un film d'avventura biografico che racconta la vita di Christopher McCandless. L'intenzione di questa pellicola è quella di aprire la mente dello spettatore, mostrando lo spirito di avventura e il desiderio di scoprire da parte dell'uomo. Il protagonista, interpretato da Emile Hirsch, è un giovane che vuole viaggiare per gli Stati Uniti e scoprire meglio ogni lato di sè, vivendo in completa solitudine. Durante il suo viaggio esamina il concetto di felicità e trova la sua giusta definizione: La felicità è reale solo quando condivisa.

