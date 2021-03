La Dad per tutti è un disastro. Famiglie e insegnanti già stremati. Da ieri 8 alunni su 10 costretti alla didattica a distanza. Chi prima attaccava la Azzolina adesso sta zitto (Di martedì 16 marzo 2021) Per carità: non che sia colpa del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. Il ricorso alla didattica A distanza (Dad) è diventato indispensabile, complici i contagi che non accennano a frenarsi e la campagna vaccinale che ancora non vive quell’accelerazione che ci si aspettava. Fatto sta che da ieri otto alunni su dieci sono tornati a studiare collegati da casa. Con tutto quello che ne consegue in termini soprattutto di organizzazione. Perché se è vero che ormai molte scuole si sono attrezzate, è altrettanto vero che non tutti gli istituti lo sono. Il rischio – esattamente come un anno fa – è che qualcuno possa “abbandonare” lo studio nel momento in cui non avesse gli strumenti adeguati per collegarsi da casa e studiare. In altre parole, il pericolo di abbandono scolastico ripiomba ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 16 marzo 2021) Per carità: non che sia colpa del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. Il ricorso(Dad) è diventato indispensabile, complici i contagi che non accennano a frenarsi e la campagna vaccinale che ancora non vive quell’accelerazione che ci si aspettava. Fatto sta che daottosu dieci sono tornati a studiare collegati da casa. Con tutto quello che ne consegue in termini soprattutto di organizzazione. Perché se è vero che ormai molte scuole si sono attrezzate, è altrettanto vero che nongli istituti lo sono. Il rischio – esattamente come un anno fa – è che qualcuno possa “abbandonare” lo studio nel momento in cui non avesse gli strumenti adeguati per collegarsi da casa e studiare. In altre parole, il pericolo di abbandono scolastico ripiomba ...

DSantanche : #votoai16enni? Cominciamo a restituire loro la #scuola (quella vera, fatta di scoperte e relazioni, non quella spet… - CalabriaTw : La proposta di voto ai sedicenni è solo retorica: le vere necessità delle nuove generazioni sono altre. Debito pubb… - 6000sardine : 5.7 milioni di ragazze e ragazzi da oggi di nuovo in #DAD: 200.000 sono alunni con disabilità; il 13% non hanno un… - XMERIDIO78 : RT @Moonlightshad1: Mio nipote, 11 anni, prima di collegarsi per la DaD ha rifatto il letto per rendere più presentabile lo sfondo della lo… - massimoguido : La #dad per l'asilo? Ma non si può sentire una cosa così. -