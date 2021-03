La crisi del pianeta è la nostra crisi (Di martedì 16 marzo 2021) Questa storia inizia a Cuernavaca, in Messico, nel febbraio del 2000. In un centro congressi forse un hotel di lusso – un gruppo di scienziati sta discutendo, un poco pigramente, come spesso avviene in queste occasioni. Poi un commento, quasi scherzoso, di uno dei partecipanti riscuote e risveglia la platea. A parlare non è l’ultimo arrivato ma uno scienziato noto, Paul Crutzen, già insignito del premio Nobel per la Chimica per i suoi studi sul ciclo dell’ozono. La parola magica che scuote il convegno è «Antropocene». Lo stesso Crutzen, raccontando quel momento, scriverà: «L’idea nacque per caso, nel corso di una riunione dell’Igbp (International Geosphere-Biosphere Programme) che si teneva la mattina del 22 febbraio 2000 a Cuernavaca, in Messico. Chi presiedeva la riunione stava parlando dell’attività umana nell’Olocene, quando io lo interruppi per osservare che l’Olocene era ... Leggi su linkiesta (Di martedì 16 marzo 2021) Questa storia inizia a Cuernavaca, in Messico, nel febbraio del 2000. In un centro congressi forse un hotel di lusso – un gruppo di scienziati sta discutendo, un poco pigramente, come spesso avviene in queste occasioni. Poi un commento, quasi scherzoso, di uno dei partecipanti riscuote e risveglia la platea. A parlare non è l’ultimo arrivato ma uno scienziato noto, Paul Crutzen, già insignito del premio Nobel per la Chimica per i suoi studi sul ciclo dell’ozono. La parola magica che scuote il convegno è «Antropocene». Lo stesso Crutzen, raccontando quel momento, scriverà: «L’idea nacque per caso, nel corso di una riunione dell’Igbp (International Geosphere-Biosphere Programme) che si teneva la mattina del 22 febbraio 2000 a Cuernavaca, in Messico. Chi presiedeva la riunione stava parlando dell’attività umana nell’Olocene, quando io lo interruppi per osservare che l’Olocene era ...

Advertising

ManlioDS : Mi domando se qualcuno, ora che magicamente non chiede più 'quando arriveranno i ristori' e 'quando sarà pronto il… - UNHCRItalia : Grazie Alessandro @GassmanGassmann?? A 10 anni dall'inizio della crisi, per i rifugiati siriani e gli sfollati all'… - LegaSalvini : ??SONDAGGIO DEL LUNEDÍ Avanzano Lega e Forza Italia, frena FdI (-1,6%). Il sondaggio che fa tremare Pd e M5s - Antiogu60 : RdC da rafforzare.. “Evitata la crisi sociale grazie a reddito di cittadinanza e di emergenza”: Orlando vuole raff… - GChiaborelli : RT @michelegiorgio2: DOMANI SU @ilmanifesto La nuova ondata del coronavirus ha messo in ginocchio il sistema sanitario in Cisgiordania e Ga… -

Ultime Notizie dalla rete : crisi del Contagi boom alle elementari H&M vede la crescita, ma chiude 350 negozi Nonostante la pandemia il gruppo svedese H&M è riuscito a navigare in piena crisi senza finire con i conti in rosso nel... Pil, l'Upb vede una crescita del ...

I vaccinati vanno lasciati liberi 1 dei virologi del nuovo mondo, ha diramato e illustrato in televisione il decalogo per i vaccinati ...sperare che si organizzi rapidamente una class action capace di mettere in evidenza e crisi questa ...

Crisi industriali, sindacati in pressing su Giorgetti che prepara una struttura ad hoc la Repubblica Nelle “Covid election” di Germania e Olanda piace il tipo pragmatico Il voto nei Länder tedeschi mostra che gli elettori hanno voglia di bravi amministratori, soprattutto in questa crisi sanitaria. Lo stesso nei Paesi Bassi, dove Rutte va verso il quarto mandato. Non è ...

San Vito Lo Capo, Giuseppe Peraino: "L'unico modo per uscire dalla crisi è la vaccinazione" Giuseppe Peraino, sindaco di San Vito Lo Capo, la Finanziaria del Governo Musumeci non prevede un euro per i ristori ...

H&M vede la crescita, ma chiude 350 negozi Nonostante la pandemia il gruppo svedese H&M è riuscito a navigare in pienasenza finire con i conti in rosso nel... Pil, l'Upb vede una crescita...1 dei virologinuovo mondo, ha diramato e illustrato in televisione il decalogo per i vaccinati ...sperare che si organizzi rapidamente una class action capace di mettere in evidenza equesta ...Il voto nei Länder tedeschi mostra che gli elettori hanno voglia di bravi amministratori, soprattutto in questa crisi sanitaria. Lo stesso nei Paesi Bassi, dove Rutte va verso il quarto mandato. Non è ...Giuseppe Peraino, sindaco di San Vito Lo Capo, la Finanziaria del Governo Musumeci non prevede un euro per i ristori ...