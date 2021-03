La credibilità sul vaccino AstraZeneca è seriamente compromessa (Di martedì 16 marzo 2021) Difficile immaginare di potere gestire peggio tutto quanto ruotato intorno ad AstraZeneca, il primo vaccino al mondo che non ha avuto bisogno di ignoranza per essere guardato con diffidenza. Fin dall’inizio dell’iter di approvazione, la confusione determinata dai continui ripensamenti sull’impiego è stata deviante. Personalmente, solo una volta ho vissuto analogo senso di smarrimento, quando il segretario particolare di un ministro, messo alle strette perché era attesa una decisione, sì o no, purché fosse chiara, esclamò: “Il nostro forse è definitivo”. Cambiando idea ogni tre giorni hanno reso noto prima che AstraZeneca era indicato per gli under 55; poi hanno esteso fino a 65 ma con dei paletti; infine è stato dichiarato un vaccino buono per tutta la popolazione. Ad assistere a questo ballo di opinioni cangianti, ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 16 marzo 2021) Difficile immaginare di potere gestire peggio tutto quanto ruotato intorno ad, il primoal mondo che non ha avuto bisogno di ignoranza per essere guardato con diffidenza. Fin dall’inizio dell’iter di approvazione, la confusione determinata dai continui ripensamenti sull’impiego è stata deviante. Personalmente, solo una volta ho vissuto analogo senso di smarrimento, quando il segretario particolare di un ministro, messo alle strette perché era attesa una decisione, sì o no, purché fosse chiara, esclamò: “Il nostro forse è definitivo”. Cambiando idea ogni tre giorni hanno reso noto prima cheera indicato per gli under 55; poi hanno esteso fino a 65 ma con dei paletti; infine è stato dichiarato unbuono per tutta la popolazione. Ad assistere a questo ballo di opinioni cangianti, ...

Advertising

CarloStagnaro : Meno male che l'#Ema c'è. @lucianocapone e @GiovaQuez raccontano il collasso della credibilità dell'@Aifa_ufficiale… - HuffPostItalia : La credibilità sul vaccino AstraZeneca è seriamente compromessa - Adriano__Barone : A Pescara, Montesilvano e Chieti, i tempi di attesa per fare questo vaccino, si sono ridotti a un paio di giorni da… - leoberthi : RT @benq_antonio: 'La credibilità sul vaccino AstraZeneca è seriamente compromessa' si ma qui qualche testa politica deve saltare, volevano… - Teresafas : 'Non c’è margine di recupero di credibilità, per le troppe parole al vento.Tutti i giornali riportano le parole di… -