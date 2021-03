La Commissione Europea ha raggiunto un accordo con Pfizer-BioNTech per anticipare la consegna di 10 milioni di dosi di vaccino (Di martedì 16 marzo 2021) La Commissione Europea ha detto di aver raggiunto un accordo per anticipare la consegna di altri 10 milioni di dosi del vaccino di Pfizer-BioNTech: i nuovi tempi prevedono che vengano distribuite entro il secondo trimestre di quest’anno, e non nel Leggi su ilpost (Di martedì 16 marzo 2021) Laha detto di averunperladi altri 10dideldi: i nuovi tempi prevedono che vengano distribuite entro il secondo trimestre di quest’anno, e non nel

Advertising

Marcozanni86 : La pericolosità delle proposte della commissione europea su questo tema è sconcertante DSA - RaiNews : 'La Commissione europea e #PfizerBioNTech hanno raggiunto un accordo per accelerare le consegne' - Noiconsalvini : Marco #Campomenosi: “Ennesima figuraccia delle istituzioni Ue: prima il commissario Timmermans ammette errori sugli… - Panterjandra : RT @pietroraffa: ??+ #AstraZeneca: conferenza stampa Ema oggi alle 14 + (ANSA) - BRUXELLES, 16 MAR - L'Ema, l'agenzia europea per il farmaco… - gargantuuuu : RT @pietroraffa: ??+ #AstraZeneca: conferenza stampa Ema oggi alle 14 + (ANSA) - BRUXELLES, 16 MAR - L'Ema, l'agenzia europea per il farmaco… -

Ultime Notizie dalla rete : Commissione Europea Pfizer anticipa 10 milioni di dosi a Ue L'accordo 'La Commissione europea e Pfizer - Biontech hanno raggiunto un accordo per accelerare le consegne': la fornitura di 10 milioni di dosi che erano previste nella seconda parte dell'anno, ...

Vaccino Pfizer, Ue: "Consegna accelerata di 10 milioni di dosi" Accordo Commissione Ue - BioNTech: il totale delle dosi nel secondo trimestre supererà i 200 milioni Accordo tra la Commissione Europea e BioNTech/Pfizer per la consegna "accelerata" di 10 milioni di dosi di vaccino anti - Covid per il secondo trimestre 2021. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen sa "...

Alitalia, prosegue la trattativa tra il governo e la commissione europea AGI - Agenzia Italia Covid: Commissione Ue, non coinvolti da decisioni Stati stop vaccino AstraZeneca E' responsabilita' dei governi, competenti su vaccinazioni' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 16 mar - La Commissione europea non e' stata coinvolta nelle discussioni tra diversi governi, ...

Ue,accordo con Pfizer per anticipo 10 mln dosi entro giugno (ANSA) - BRUXELLES, 16 MAR - "La Commissione europea e Pfizer-Biontech hanno raggiunto un accordo per accelerare le consegne": la fornitura di 10 milioni di dosi che erano previste nella seconda parte ...

L'accordo 'Lae Pfizer - Biontech hanno raggiunto un accordo per accelerare le consegne': la fornitura di 10 milioni di dosi che erano previste nella seconda parte dell'anno, ...AccordoUe - BioNTech: il totale delle dosi nel secondo trimestre supererà i 200 milioni Accordo tra lae BioNTech/Pfizer per la consegna "accelerata" di 10 milioni di dosi di vaccino anti - Covid per il secondo trimestre 2021. La presidente dellaUrsula von der Leyen sa "...E' responsabilita' dei governi, competenti su vaccinazioni' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 16 mar - La Commissione europea non e' stata coinvolta nelle discussioni tra diversi governi, ...(ANSA) - BRUXELLES, 16 MAR - "La Commissione europea e Pfizer-Biontech hanno raggiunto un accordo per accelerare le consegne": la fornitura di 10 milioni di dosi che erano previste nella seconda parte ...