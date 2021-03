La Cina blocca Signal, app che dava voce a dissidenti e giornalisti. Il video (Di martedì 16 marzo 2021) La Cina blocca Signal, app che dava voce a dissidenti e giornalisti Signal, app di messaggistica istantanea divenuta popolare negli ultimi tempi come alternativa a WhatsApp, non è più utilizzabile in Cina dal 15 marzo. Per utilizzarla è ora necessaria una Vpn, una rete privata virtuale che riesce ad aggirare il divieto. Signal è stata scaricata più di mezzo milione di volte in Cina solo dagli utenti iOS ed è ancora disponibile per il download sugli store, nonostante non funzioni. Il ban di Signal arriva dopo che lo stesso blocco è stato applicato da Pechino su app come Facebook, Twitter o Instagram. In Cina Signal è utilizzata principalmente da ... Leggi su formiche (Di martedì 16 marzo 2021) La, app che, app di messaggistica istantanea divenuta popolare negli ultimi tempi come alternativa a WhatsApp, non è più utilizzabile indal 15 marzo. Per utilizzarla è ora necessaria una Vpn, una rete privata virtuale che riesce ad aggirare il divieto.è stata scaricata più di mezzo milione di volte insolo dagli utenti iOS ed è ancora disponibile per il download sugli store, nonostante non funzioni. Il ban diarriva dopo che lo stesso blocco è stato applicato da Pechino su app come Facebook, Twitter o Instagram. Inè utilizzata principalmente da ...

Ultime Notizie dalla rete : Cina blocca Cina: blocca la messaggistica di Signal In caso di mancato rispetto di queste normative, la stragrande maggioranza dei motori di ricerca e dei social network stranieri (Google, Facebook, Twitter ...) sono bloccati in Cina e possono essere ...

La Cina blocca Signal: impossibile usare la rivale di WhatsApp senza VPN Computer Magazine Signal non funziona più in Cina: app bloccata dal governo? Signal in queste ore ha smesso di funzionare in Cina: gli utenti e i media occidentali temono un blocco dell'app da parte del governo stesso.

