La Champions si è rivelata una trappola per Inzaghi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Champions rivelata

SerieANews

In occasione della trasferta diLeague a Monaco inoltre è stato concluso un gemellaggio ...una giuria di esperti del settore ed invitati a partecipare ad una giornata evento che sarà......si èben presto partita a senso unico. Già nel primo tempo, indirizzato in pochi minuti dai bianconeri, trascinati dai colpi di un Cristiano Ronaldo scatenato dopo la delusione. ...Gianluca Zambrotta - in un'intervista per Tuttosport - ha elogiato Milinkovic Savic: ecco le parole dell'ex giocatore ...Il tecnico nerazzurro alla vigilia del match con i liguri: "Dobbiamo fare meglio della brutta partita dell'andata" ...