La Champions femminile a Monza: Barça-City al Brianteo (Di martedì 16 marzo 2021) Nell’ultimo periodo, la riorganizzazione delle sedi per le gare europee ha tenuto assiduamente impegnata la UEFA, e il calcio femminile non fa eccezione. La federazione ha annunciato che Barcellona-Manchester City, in programma mercoledì 24 marzo alle ore 12:30, verrà disputata allo stadio Brianteo di Monza (U-Power Stadium). A motivare lo spostamento sono le restrizioni che L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 16 marzo 2021) Nell’ultimo periodo, la riorganizzazione delle sedi per le gare europee ha tenuto assiduamente impegnata la UEFA, e il calcionon fa eccezione. La federazione ha annunciato che Barcellona-Manchester, in programma mercoledì 24 marzo alle ore 12:30, verrà disputata allo stadiodi(U-Power Stadium). A motivare lo spostamento sono le restrizioni che L'articolo

