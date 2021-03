La bufala dell’SMS per prenotare il ‘vaccino over 80’ chiamando il 1240

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 16 marzo 2021) I tentativi di truffa non si fermano neanche di fronte all’emergenza sanitaria e alla campagna vaccinale. Nei giorni scorsi, come segnalato anche dalla Polizia Postale, moltissime persone hanno ricevuto sul proprio telefono un SMS: si tratta di un messaggio di testo che invita a chiamare quel numero per ottenere informazioni eil vaccino anti-Covid per i cittadini80. Si tratta, ovviamente, di un falso. Le prime segnalazioni sono arrivate dal Piemonte, poi il fenomeno si è esteso su tutto il territorio italiano. LEGGI ANCHE > Non è vero che ci sono stati 245 morti dopo il vaccino Pfizer in Europa secondo EMA Sappiamo che ogni Regione ha un modo differente di gestire – almeno fino a questo momento – la propria campagna vaccinale contro il Covid: alcuni si sono affidati al sistema di prenotazione messo in piedi da ...