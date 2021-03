La Bufala Campana Dop incontra l’innovazione di Deliveroo: accordo per la promozione dell’oro bianco (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – La tradizione secolare della Bufala Campana, che affonda le sue radici nella storia, a partire dall’XI secolo, incontra l’innovazione di Deliveroo: è questo il binomio alla base del Protocollo d’Intesa firmato oggi dal Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop e dalla piattaforma leader dell’online food delivery. L’accordo – siglato dal presidente del Consorzio di Tutela, Domenico Raimondo, e dal General Manager di Deliveroo Italy, Matteo Sarzana – è il primo ad essere raggiunto dal Consorzio con una piattaforma di online food delivery e ha l’obiettivo di sviluppare iniziative per la promozione e tutela della Mozzarella di Bufala Campana ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – La tradizione secolare della, che affonda le sue radici nella storia, a partire dall’XI secolo,di: è questo il binomio alla base del Protocollo d’Intesa firmato oggi dal Consorzio di Tutela Mozzarella diDop e dalla piattaforma leader dell’online food delivery. L’– siglato dal presidente del Consorzio di Tutela, Domenico Raimondo, e dal General Manager diItaly, Matteo Sarzana – è il primo ad essere raggiunto dal Consorzio con una piattaforma di online food delivery e ha l’obiettivo di sviluppare iniziative per lae tutela della Mozzarella di...

Advertising

casertafocus : MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA DOP - Deliveroo e Consorzio insieme per promozione e tutela - anteprima24 : ** La Bufala Campana Dop incontra l'innovazione di #Deliveroo: #Accordo per la #Promozione dell'oro bianco **… - AgriculturaIT : #MozzarellaBufala / @mozzarella_dop Campana Dop. Consorzio e @Deliveroo_Italy insieme per promozione e tutela… - AlesioFv : @g_caprotti @giovanni_barba @mara_carfagna @SPatuanelli Bhe con la bufala veneta che vuole togliere % alla bufala c… - matzam98 : @MarioCostanzo16 @StallGiuseppe Domani somministro una mozzarella di bufala campana DOP a 1 milione di persone. Una… -

Ultime Notizie dalla rete : Bufala Campana Accordo Mozzarella bufala Dop - Deliveroo su promozione e tutela La tradizione della bufala campana Dop e l'innovazione di Deliveroo. È questo il binomio alla base del protocollo d'Intesa firmato oggi dal Consorzio di Tutela mozzarella di bufala campana Dop e la piattaforma leader ...

FATTORIE GAROFALO - L'espansione nell'anno del Covid - 19 ECCO I NUMERI del gruppo ... industriali e del retail che fanno capo al gruppo con base a Capua (Caserta) ed impegnate nella filiera bufalina, nella trasformazione delle materie prime in Mozzarella di bufala campana Dop, carni ...

Bufala campana Dop-Deliveroo: accordo promozione mozzarella - Campania Agenzia ANSA Accordo Mozzarella bufala Dop-Deliveroo su promozione e tutela Roma, 16 mar. (askanews) - La tradizione della bufala campana Dop e l'innovazione di Deliveroo. È questo il binomio alla base del protocollo d'Intesa firmato oggi dal Consorzio di Tutela mozzarella di ...

FATTORIE GAROFALO - L’espansione nell’anno del Covid-19 ECCO I NUMERI del gruppo 19:26:05 Fattorie Garofalo guarda con ottimismo al dopo Covid-19, visto che nel 2020 ha rilanciato prepotentemente il processo di crescita in atto da anni e - nonostante gli ostacoli operativi creati ...

La tradizione dellaDop e l'innovazione di Deliveroo. È questo il binomio alla base del protocollo d'Intesa firmato oggi dal Consorzio di Tutela mozzarella diDop e la piattaforma leader ...... industriali e del retail che fanno capo al gruppo con base a Capua (Caserta) ed impegnate nella filiera bufalina, nella trasformazione delle materie prime in Mozzarella diDop, carni ...Roma, 16 mar. (askanews) - La tradizione della bufala campana Dop e l'innovazione di Deliveroo. È questo il binomio alla base del protocollo d'Intesa firmato oggi dal Consorzio di Tutela mozzarella di ...19:26:05 Fattorie Garofalo guarda con ottimismo al dopo Covid-19, visto che nel 2020 ha rilanciato prepotentemente il processo di crescita in atto da anni e - nonostante gli ostacoli operativi creati ...