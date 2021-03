La battaglia per lo scudo penale. Sileri: "Serve per chi vaccina" (Di martedì 16 marzo 2021) Francesca Bernasconi I medici chiedono uno scudo penale per proteggere chi è impegnato nelle vaccinazioni anti-Covid. Sileri: "Serve il prima possibile" "Serve uno scudo penale il prima possibile in modo che si arrivi davvero a difendere i medici e gli infermieri vaccinatori". A sostenerlo, parlando a TimeLine su SkyTg24, è il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, che ribadisce la necessità di una maggior tutela del personale sanitario, già espressa dal ministro della Salute Roberto Speranza. La battaglia per l'introduzione dello scudo penale, portata avanti anche dal Giornale.it nei giorni scorsi, si è accesa dopo l'iscrizione nel registro ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 16 marzo 2021) Francesca Bernasconi I medici chiedono unoper proteggere chi è impegnato nellezioni anti-Covid.: "il prima possibile" "unoil prima possibile in modo che si arrivi davvero a difendere i medici e gli infermieritori". A sostenerlo, parlando a TimeLine su SkyTg24, è il sottosegretario alla Salute Pierpaolo, che ribadisce la necessità di una maggior tutela del personale sanitario, già espressa dal ministro della Salute Roberto Speranza. Laper l'introduzione dello, portata avanti anche dal Giornale.it nei giorni scorsi, si è accesa dopo l'iscrizione nel registro ...

