La Banca del Mezzogiorno? Ai box Gli ostacoli al piano Mediocredito (Di martedì 16 marzo 2021) Le intenzioni per creare la grande Banca del Sud attorno al polo Mediocredito Centrale-Popolare di Bari ci sono. E anche la mission, che arriva da lontano (nel 2011 dopo l’acquisto da parte di Poste Mcc diventa Banca del Mezzogiorno-Mcc, mission che resta anche con il passaggio a Invitalia), è stata ribadita nuovamente dall’amministratore del Mediocredito Bernardo Mattarella nel commentare l’iscrizione da parte della Banca d’Italia nell’apposito albo del gruppo Bancario Mediocredito centrale composto da Banca del Mezzogiorno-Mediocredito centrale, in qualità di capogruppo, e dalle controllate PopBari (al 97%) e Cassa di risparmio di Orvieto (il 73% in pancia a Bari) nell’apposito albo di Via Nazionale. ... Leggi su affaritaliani (Di martedì 16 marzo 2021) Le intenzioni per creare la grandedel Sud attorno al poloCentrale-Popolare di Bari ci sono. E anche la mission, che arriva da lontano (nel 2011 dopo l’acquisto da parte di Poste Mcc diventadel-Mcc, mission che resta anche con il passaggio a Invitalia), è stata ribadita nuovamente dall’amministratore delBernardo Mattarella nel commentare l’iscrizione da parte dellad’Italia nell’apposito albo del grupporiocentrale composto dadelcentrale, in qualità di capogruppo, e dalle controllate PopBari (al 97%) e Cassa di risparmio di Orvieto (il 73% in pancia a Bari) nell’apposito albo di Via Nazionale. ...

Advertising

NicolaPorro : Una passeggiata al sole, una capatina in banca, un quesito esistenziale: restrizioni anti #COVID a parte, siamo dav… - Nerot45888119 : RT @NicolaPorro: Una passeggiata al sole, una capatina in banca, un quesito esistenziale: restrizioni anti #COVID a parte, siamo davvero li… - Affaritaliani : PopBari, la Banca del Mezzogiorno? Ai box. Gli ostacoli al piano Mediocredito - silvanamarra : Oggi la commemorazione del rapimento di Moro e TakaDoc mostra un documentario sulla stragrande della banca dell’Ag… - Vito_Cipolla : RT @NicolaPorro: Una passeggiata al sole, una capatina in banca, un quesito esistenziale: restrizioni anti #COVID a parte, siamo davvero li… -

Ultime Notizie dalla rete : Banca del Borse europee positive. Piazza Affari chiude a +0,50% Tra i migliori titoli del FTSE MidCap , El. En (+13,33%), Brunello Cucinelli (+4,36%), Banca Popolare di Sondrio (+4,04%) e Webuild (+3,29%). Le peggiori performance, invece, si registrano su ERG , ...

'Un salvadanaio per amico', l'iniziativa di Banca Generali per le scuole "Un salvadanaio per amico": questo il nome dell'iniziativa didattica che Banca Generali dedicherà alle scuole primarie del Lazio. Essa rientra nel programma di cittadinanza economica "Economiascuola KIDS", realizzato dalla FEduF e prevede un incontro online con i bambini, ...

Una banca del dna sulla Luna, per salvare la vita sulla Terra Wired Italia A febbraio in aumento i prestiti bancari a imprese e famiglie ROMA (ITALPRESS) – A febbraio 2021 i prestiti a imprese e famiglie sono aumentati del 5,1% rispetto a un anno fa. Lo rende noto l’Abi nel rapporto mensile, che contiene le stime basate sui dati pubbli ...

Piazza Affari chiude in rialzo. FTSE MIB +0,50% Seduta positiva a Piazza Affari. Il FTSE MIB ha chiuso a +0,50%, il FTSE Italia All-Share +0,59%, il FTSE Italia Mid Cap +1,01%, il FTSE Italia STAR +1,45%. BTP stabili e spread in peggioramento. Il r ...

Tra i migliori titoliFTSE MidCap , El. En (+13,33%), Brunello Cucinelli (+4,36%),Popolare di Sondrio (+4,04%) e Webuild (+3,29%). Le peggiori performance, invece, si registrano su ERG , ..."Un salvadanaio per amico": questo il nome dell'iniziativa didattica cheGenerali dedicherà alle scuole primarieLazio. Essa rientra nel programma di cittadinanza economica "Economiascuola KIDS", realizzato dalla FEduF e prevede un incontro online con i bambini, ...ROMA (ITALPRESS) – A febbraio 2021 i prestiti a imprese e famiglie sono aumentati del 5,1% rispetto a un anno fa. Lo rende noto l’Abi nel rapporto mensile, che contiene le stime basate sui dati pubbli ...Seduta positiva a Piazza Affari. Il FTSE MIB ha chiuso a +0,50%, il FTSE Italia All-Share +0,59%, il FTSE Italia Mid Cap +1,01%, il FTSE Italia STAR +1,45%. BTP stabili e spread in peggioramento. Il r ...