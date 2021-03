La bambina di 12 anni che si è tolta la vita e il patto con due amiche per uccidersi lo stesso giorno (Di martedì 16 marzo 2021) La storia della bambina di 12 anni che si è tolta la vita nella sua casa di Borgofranco di Ivrea sta prendendo contorni sempre più drammatici. Si era ipotizzato che il gesto estremo di impiccarsi con la cintura di un accappatoio fosse dovuto a una challenge in giro su Tiktok, il social cinese che ha già fatto parecchio discutere in passato. E di ciò – ad esempio – ne è ancora convinto lo zio della ragazza, che dice in lacrime: “Perché non chiudono quel social, quanta gente deve ancora morire”. Ma per gli investigatori, che stanno esaminando lo smartphone e il pc della ragazza, stanno leggendo le chat, la pista potrebbe essere un’altra: forse la dodicenne si è tolta la vita dopo aver stretto un patto con altre due amiche. Avrebbero soluto ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) La storia delladi 12che si èlanella sua casa di Borgofranco di Ivrea sta prendendo contorni sempre più drammatici. Si era ipotizzato che il gesto estremo di impiccarsi con la cintura di un accappatoio fosse dovuto a una challenge in giro su Tiktok, il social cinese che ha già fatto parecchio discutere in passato. E di ciò – ad esempio – ne è ancora convinto lo zio della ragazza, che dice in lacrime: “Perché non chiudono quel social, quanta gente deve ancora morire”. Ma per gli investigatori, che stanno esaminando lo smartphone e il pc della ragazza, stanno leggendo le chat, la pista potrebbe essere un’altra: forse la dodicenne si èladopo aver stretto uncon altre due. Avrebbero soluto ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Gli uomini del Soccorso Alpino hanno tratto in salvo questo pomeriggio una bambina di 4 anni che era caduta dentro… - annalaura_tola : #16marzo 1978. Una bambina annoiata davanti al telegiornale. E, poi, quarantatré anni per provare a capire.… - xtightrxpe : RAGA praticamenye io e la mia famiglia abbiamo adottato una bambina a distanza un po’ di anni fa e pensavo fosse mo… - albertocaldana : RT @SalvoCernuzio: l viaggio del Papa in Iraq ha lasciato una nuova luce in una terra devastata da una guerra che dura da dieci anni @MaxMe… - roderiu : RT @LauraMaceroni: @roderiu Ricordo bene, io bambina allora di 8 anni, romana; abitavo abbastanza in centro e quindi sirene a più non posso… -