Kim Ki-duk | l' omaggio al regista al 19° Florence Korea Film Fest

Leggi su movieplayer

(Di martedì 16 marzo 2021) Ilival, che si terrà a Firenze dal 21 al 28 maggio dal vivo al cinema La Compagnia e on line su Più Compagnia, presenterà una selezione didi Kim Ki-duk,recentemente scomparso. L'cinematografico a Kim Ki-duk, il grandesudcoreano scomparso nel 2020 a soli 59 anni per complicazioni da Covid19, con una selezione dei suoi, sarà uno degli eventi speciali della 19° edizione del2021, il più importanteival italiano dedicato al meglio della cinematografia sudcoreana contemporanea, che si terrà a Firenze, in forma ibrida, dal 21 al 28 maggio, dal vivo al cinema La Compagnia e on line sulla piattaforma Più Compagnia in collaborazione con ...