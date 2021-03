Killing Eve 4 sarà l’ultima stagione, ma arrivano gli spin-off: gli addii di Sandra Oh e Jodie Comer (Di martedì 16 marzo 2021) Killing Eve 4 sarà l’ultima stagione. Lo annuncia la BBC America, destando sconforto nei fan della serie tv. Dopo il rinnovo per un quarto ciclo di episodi nel gennaio 2020, le riprese sono state posticipate a causa della pandemia di COVID-19. La produzione di Killing Eve 4 inizierà ora all’inizio dell’estate nel Regno Unito e si sposterà poi in varie località d’Europa. l’ultima stagione sarà composta da otto episodi. La serie terminerà qui, ma non il franchise. Infatti AMC Networks e Sid Gentle Films Ltd, dietro la produzione di Killing Eve, sono al lavoro su dei potenziali spin-off per estendere il mondo creato dalle novelle di Luke Jennings. Ideata da Phoebe Waller-Bridge nel 2018, Killing ... Leggi su optimagazine (Di martedì 16 marzo 2021)Eve 4. Lo annuncia la BBC America, destando sconforto nei fan della serie tv. Dopo il rinnovo per un quarto ciclo di episodi nel gennaio 2020, le riprese sono state posticipate a causa della pandemia di COVID-19. La produzione diEve 4 inizierà ora all’inizio dell’estate nel Regno Unito e si sposterà poi in varie località d’Europa.composta da otto episodi. La serie terminerà qui, ma non il franchise. Infatti AMC Networks e Sid Gentle Films Ltd, dietro la produzione diEve, sono al lavoro su dei potenziali-off per estendere il mondo creato dalle novelle di Luke Jennings. Ideata da Phoebe Waller-Bridge nel 2018,...

