Kalle Rovanpera | l’esplosione del gioiello

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 16 marzo 2021) Le prime tappe della stagione WRC 2021 hanno visto spiccare, ildel Team Toyota WRC. il ventitreenne finlandese è attualmente leader del mondiale con la sua Toyota Yaris, precedendo Thierry Neuville di quattro lunghezze in classifica piloti. Grazie al suo splendido inizio, il team nipponico è primo nella classifica costruttori, undici punti avanti ai rivali della Hyundai, casa vincitrice delle ultime due edizioni del World Rally Championship., un giovane alla guida del team In seguito ai primi due eventi,si ritrova a guidare il Team Toyota con due splendidi piazzamenti. Sebbene il finlandese non abbia trionfato in nessuna delle due tappe, vinte da Ogier e Tanak, con tanta costanza ha portato a casa un ...