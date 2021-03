Juventus | infortunio Dybala | i nuovi tempi di recupero dell’argentino

(Di martedì 16 marzo 2021), Pirlo aspetta il suo rientro: quando può tornare l’attaccante della, assente per un problema al ginocchio dal 10 gennaio Secondo quanto riportato da Sky Sport 24, Pauloal momento starebbe abbastanza bene, non ancora al meglio però della sua condizione. L’attaccante dellaè ai box dalla sfida del 10 gennaio contro il Sassuolo per unal ginocchio. L’obiettivo di Pirlo sarebbe quello di recuperare il suo giocatore per dopo la sosta, diventando così un elemento fondamentale per il rush finale in campionato. Leggi su Calcionews24.com

Infortunio Dybala, Pirlo aspetta il suo rientro: quando può tornare l'attaccante della Juventus, assente per un problema al ginocchio dal 10 gennaio Secondo quanto riportato da Sky Sport 24, Paulo ...Dybala lascerà la Juventus? Calciomercato, la Premier League chiama la Joya: Chelsea e Tottenham sono pronte a sfidarsi ...