John Deacon avvistato a Londra, le prime foto dopo 24 anni e le proteste dei fan dei Queen: "Lasciatelo in pace" (Di martedì 16 marzo 2021) John Deacon avvistato a Londra: le prime foto sono comparse sul tabloid britannico The Sun e la cosa non è piaciuta a molti. Lo storico bassista dei Queen si trovava nella sua Londra, una sigaretta tra le labbra, per una passeggiata nei pressi della sua abitazione. Oggi John Deacon ha 69 anni e tutti conosciamo la sua storia. L'ultima apparizione nel 1997 Pur con qualche vena polemica i suoi compagni di band hanno sempre rispettato la sua scelta. dopo la morte di Freddie Mercury, infatti John Deacon ha deciso di ritirarsi in riservatezza e tenersi lontano dal pubblico e dai riflettori. La sua ultima apparizione in pubblico è ...

drammagiocoso : Ho visto una foto recente di John Deacon molto invecchiato e mi ha fatto tanta tenerezza, perché ho ripensato a com… - VirginRadioIT : Queen, #JohnDeacon è stato avvistato e fotografato a Londra. Le prime immagini dopo tanti anni ?? Guardale qui… - Ele_Mercury : Ancora oggi i giornali continuano a condividere foto di John Deacon, anche se lui ha chiesto di non essere più impo… - alberevil : Il bassista dei Queen si è trasformato in Carletto Mazzone - Michel12852466 : RT @ComunitaQueenIT: #NEWS | John Deacon fuma una sigaretta per strada a Londra e il @TheSun non si lascia scappare l'occasione. L'ultimo… -