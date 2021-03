Iva Zanicchi | il dramma della malattia di Fausto | Scoperta devastante

(Di martedì 16 marzo 2021) IvaPinna hanno dovuto affrontare nell’ultimo anno degli eventitici, che li hanno segnati nel profondo. La cantante ha confessato qualche tempo fa lache ha colpito il compagno e di come le è letteralmente “crollato il mondo addosso”. Ecco come l’hanno scoperto e come sta oggi Iva-Political24La storia d’amore tra IvaPinna IvaPinna sono legati da più di trent’anni. Il loro amore è nato proprio grazie al loro lavoro, difatti il singolo ‘Solo tu’ è stato prodotto proprio dal compagno di vita. Da quel momento non si sono più lasciati e hanno formato una tra le coppie più solide dello spettacolo. I due hanno ben dieci anni di differenza ma questo non ha mai ...

_anto_wanheda_ : RT @Antonio47878919: Cara Iva Zanicchi, cara isola, iniziamo malissimo con sti pregiudizi da medioevo sui vegani. Avete già rotto i cocomer… - _anto_wanheda_ : RT @Hirsia4: Iva zanicchi con i soliti commenti ignoranti sui vegani. - _anto_wanheda_ : RT @SigraSgrunfanti: Iva Zanicchi e l'ignoranza dilagante sui vegani... #Isola - federicaaless15 : RT @00RAFFAELLA: #tzvip non me ne vogliate ma, l’ #isola sarebbe stata perfetta se al posto di Iva Zanicchi ci fosse stata la Queen di Babi… - SoniaLaVera : RT @riktroiani: Opinionisti: Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. L'#isola ha già vinto. -

Con un cast bomba e Tommaso Zorzi ecome opinionisti ad accompagnarli in questo viaggio che durerà tre mesi, gli ascolti sono stati pazzeschi e la prima puntata ha riscosso certamente un ...Dopo aver presentato gli opinionisti della trasmissione, ovvero Tommaso Zorzi e, la conduttrice ha voluto salutare Alessia Marcuzzi, che come tutti sappiamo, è stata al timone del ...Ieri sera è andata in scena la prima puntata de l'Isola dei famosi 2021, condotta per la prima volta da Ilary Blasi. Come tutti sappiamo, le scorse edizioni sono state condotte da Alessia Marcuzzi ed ...E' bastata una sola puntata dell' Isola dei famosi alla bellissima Ilary Blasi per ricevere il Tapiro d'oro. Il reality show di casa mediaset, la cui edizione 2021 ha esordito ieri in televisione, ha ...