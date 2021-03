Ius soli, Letta: “Perché ne ho parlato? Siamo in un disastro demografico, giusto dare cittadinanza. Dalla destra solo propaganda” (Di martedì 16 marzo 2021) “Perché ho citato il tema degli stranieri che nascono in Italia e il voto ai 16enni? Il nostro Paese è in un disastro demografico, in un inverno demografico. E non ci sarà nessuna ripartenza se non affrontiamo questa questione, se non diamo più peso ai giovani. Anche per questo il voto ai 16enni”. Lo ha dettoil segretario del Partito democratico Enrico Letta parlando alla Stampa estera. “La propaganda della destra si racconta questa questione in modo sbagliato. Quelle persone sono nate qui, sono italiane a tutti gli effetti. È giusto che abbiano la cittadinanza italiana. Chiamiamolo ius soli o ius culturae, sono flessibile sugli strumenti ma voglio che si arrivi a risultato“. Per il leader del Pd, “c’è una cosa che si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) “ho citato il tema degli stranieri che nascono in Italia e il voto ai 16enni? Il nostro Paese è in un, in un inverno. E non ci sarà nessuna ripartenza se non affrontiamo questa questione, se non diamo più peso ai giovani. Anche per questo il voto ai 16enni”. Lo ha dettoil segretario del Partito democratico Enricoparlando alla Stampa estera. “Ladellasi racconta questa questione in modo sbagliato. Quelle persone sono nate qui, sono italiane a tutti gli effetti. Èche abbiano laitaliana. Chiamiamolo iuso ius culturae, sono flessibile sugli strumenti ma voglio che si arrivi a risultato“. Per il leader del Pd, “c’è una cosa che si ...

