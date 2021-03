Italia: Toloi novità tra i convocati di Mancini (Di martedì 16 marzo 2021) Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Roberto Mancini diramerà la lista dei convocati nella giornata di venerdì: la novità più interessante dovrebbe essere la prima chiamata in assoluto per l'... Leggi su sport.virgilio (Di martedì 16 marzo 2021) Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Robertodiramerà la lista deinella giornata di venerdì: lapiù interessante dovrebbe essere la prima chiamata in assoluto per l'...

Advertising

Daniele20052013 : Nazionale, possibile chiamata per Toloi: la decisione di Mancini - gazzettaGranata : Italia, la lista di Mancini: Toloi verso la prima chiamata, ci sono Sirigu e Grifo. Idea Soriano, Romagnoli a risch… - OmarSarcinella : RT @CalcioFinanza: Italia, #Mancini punta anche su #Toloi in vista di EURO 2020 - Fprime86 : RT @cmdotcom: Italia, la lista di #Mancini: Toloi verso la prima chiamata, ci sono Sirigu e Grifo. Idea Soriano, Romagnoli a rischio https:… - CalcioFinanza : Italia, #Mancini punta anche su #Toloi in vista di EURO 2020 -