Italia | Mancini punta anche su Toloi in vista di EURO 2020

Leggi su calcioefinanza

(Di martedì 16 marzo 2021)si avvicina, ma ancora più vicina è la data entro la quale presentare la squadra definitiva. Robertone è al corrente, e la finestra nazionali che si aprirà a breve sarà l’ultima occasione per definire sul campo chi eventualmente chiamare in gruppo per l’impegno estivo. Come riporta la Gazzetta dello Sport, tra L'articolo