Italia: doppia somministrazione per oltre due milioni. Bari, 42enne in coma. Puglia, Lopalco su AstraZeneca: “le vaccinazioni saranno riprogrammate” Dati diffusi dal ministero della Salute sulla campagna anti corona virus (Di martedì 16 marzo 2021) Una donna di 42 anni è ricoverata al policlinico di Bari, in coma. Si sospetta una correlazione con il vaccino che le è stato somministrato. Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Sono sospese anche in Puglia le vaccinazioni con il vaccino anticovid AstraZeneca. Le categorie già convocate per la vaccinazione con AstraZeneca saranno riprogrammate nei prossimi giorni a seguito delle prossime decisioni dell’Aifa, l’Agenzia Italiana del farmaco, quindi non ci si deve presentare presso i centri vaccinali. “Abbiamo fiducia nelle autorità regolatorie come Aifa e Ema – spiega l’assessore alla Sanità della Regione Puglia Pier LuigiLopalco – ... Leggi su noinotizie (Di martedì 16 marzo 2021) Una donna di 42 anni è ricoverata al policlinico di, in. Si sospetta una correlazione con il vaccino che le è stato somministrato. Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione: Sono sospese anche inlecon il vaccinocovid. Le categorie già convocate per la vaccinazione connei prossimi giorni a seguito delle prossime decisioni dell’Aifa, l’Agenziana del farmaco, quindi non ci si deve presentare presso i centri vaccinali. “Abbiamo fiducia nelle autorità regolatorie come Aifa e Ema – spiega l’assessore alla SanitàRegionePier Luigi– ...

Mega_Fauna : Comunque al bravo equipaggio di #lunarossa, al rientro in Italia, doppia dose di #AstraZeneca! - zazoomblog : Vaccino Italia: doppia somministrazione per oltre due milioni Dati diffusi dal ministero della Salute sulla campagn… - Mistrall59 : @cargiov @AndShehu Una soluzione come doppia cittadinanza se ne potrebbe parlare, ma di una cittadinanza solo perch… - Italia_Notizie : «Your Honor», la serie che esalta la doppia natura dell’uomo - lapalissiann : Cosa si parla in Italia? In Italia si parla italiano REGIONALE: i parlanti adottano inconsciamente “l’accento” del… -