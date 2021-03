Israele | scoperta archeologica straordinaria in una grotta in Giudea | ritrovati manoscritti di 2 mila anni

Leggi su open.online

(Di martedì 16 marzo 2021) «Queste sono le cose che dovete fare: dite la verità l’un l’altro, rendete giustizia vera e perfetta alle vostre porte. E non inventate il male gli uni contro gli altri, e non amate lo spergiuro, perché tutte quelle sono cose che odio – dichiara il Signore». Sono le parole di uno dei frammentimartedì 16 marzo nel deserto della, come annunciato dall’Autorità israeliana per le Antichità. L’iscrizione di 2.000fa è in lingua greca, anche se la parola “Dio” è in paleo-ebraico, ed è riconducibile al libro biblico di Zaccaria. Il sito e i reperti FOTO: ISRAEL ANTIQUITIES AUTHORITY Resti di un cestino, rinvenuti nel deserto della. Gli esperti credono si possa trattare di uno dei primi esemplari della storia Laè stata definita dagli esperti come una delle più ...