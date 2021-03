Isola Dei Famosi, Vera Gemma e il fidanzato 22enne, ecco chi è (Di martedì 16 marzo 2021) Ieri è andata in onda la prima puntata dell’Isola Dei Famosi, tra i vari colpi di scena è apparso il giovanissimo fidanzato di Vera Gemma, ecco chi è Lunedì 15 marzo è andata in onda la prima puntata dell‘Isola Dei Famosi, quest’anno come conduttrice vedremo Ilary Blasi. Accanto a lei ben tre commentatori Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, la cantante purtroppo essendo positiva al Covid ieri sera non ha potuto raggiungere lo studio a Roma, ma si è comunque collegata da casa sua per tranquillizzare tutti sul suo stato di salute. Ieri sera sono stati presentati i 12 naufraghi che prenderanno parte a questa nuova avventura, ognuno di loro ha un amico o un parente in studio pronto a sostenerli, seppur da lontano sono ... Leggi su formatonews (Di martedì 16 marzo 2021) Ieri è andata in onda la prima puntata dell’Dei, tra i vari colpi di scena è apparso il giovanissimodichi è Lunedì 15 marzo è andata in onda la prima puntata dell‘Dei, quest’anno come conduttrice vedremo Ilary Blasi. Accanto a lei ben tre commentatori Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, la cantante purtroppo essendo positiva al Covid ieri sera non ha potuto raggiungere lo studio a Roma, ma si è comunque collegata da casa sua per tranquillizzare tutti sul suo stato di salute. Ieri sera sono stati presentati i 12 naufraghi che prenderanno parte a questa nuova avventura, ognuno di loro ha un amico o un parente in studio pronto a sostenerli, seppur da lontano sono ...

Advertising

trash_italiano : La barchetta dell’#Isola era la barchetta dei sogni. E lo era. Lo era davvero. - MarioManca : Tommaso Zorzi a @VanityFairIt: «All'#Isola per combattere il piattume» - IsolaDeiFamosi : Ci siamo??! Torna l’imperdibile appuntamento del lunedì: STASERA tutti sintonizzati su Canale 5 o in diretta su Med… - StraNotizie : Giulia Salemi: svelato perché non era in studio a L’Isola dei Famosi - Ilaria592548782 : RT @FranAltomare: La cosa più divertente di stamattina è leggere di fegati avvelenati che davano l’#isola per morta. Ancora una volta. Pec… -