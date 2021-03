Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi nomina Giulia Salemi già alla prima puntata (Di martedì 16 marzo 2021) Ieri sera è andata in onda la prima puntata stagionale dell'edizione 2021 de L'Isola dei Famosi, condotta da Ilary Blasi. Zorzi e Zanicchi, il duo di opinionisti Gli opinionisti scelti dalla produzione sono due, un uomo e una donna: Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Presto (quando guarirà dal COVID-19) potrebbe aggiungersi anche Elettra Lamborghini, inizialmente ingaggiata come concorrente ma costretta a rinunciare proprio per la sopraggiunta positività al virus. Il primo, come noto, ha vinto l'edizione del Grande Fratello VIP terminata pochi giorni fa. Durante l'esperienza al reality, Zorzi ha discusso più di una volta con Giulia Salemi e pochi giorni fa ha annunciato di aver smesso di seguirla su ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 16 marzo 2021) Ieri sera è andata in onda lastagionale dell'edizione 2021 de L'dei, condotta da Ilary Blasi.e Zanicchi, il duo di opinionisti Gli opinionisti scelti dproduzione sono due, un uomo e una donna:e Iva Zanicchi. Presto (quando guarirà dal COVID-19) potrebbe aggiungersi anche Elettra Lamborghini, inizialmente ingaggiata come concorrente ma costretta a rinunciare proprio per la sopraggiunta positività al virus. Il primo, come noto, ha vinto l'edizione del Grande Fratello VIP terminata pochi giorni fa. Durante l'esperienza al reality,ha discusso più di una volta cone pochi giorni fa ha annunciato di aver smesso di seguirla su ...

