Isola dei Famosi, subito un guaio per Roberto Ciufoli ed Akash Kumar: ecco perchè (Di martedì 16 marzo 2021) Parte forte, fortissimo, la quindicesima edizione dell’ “Isola dei Famosi” a caratterizzare la prima puntata le nomination e l’incidente occorso tra Roberto Ciufoli ed Akash Kumar. I dettagli Prende il via la quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi la prima a svolgersi nel nuovo decennio, per i noti fatti legati alla pandemia da coronavirus covid-19, quella del 2020 è saltata. In gara le classiche due squadre composte da i Buriños (Awed, Paul Gascoigne, Vera Gemma, Francesca Lodo, Daniela Martani e Gilles Rocca) e i Rafinados (Roberto Ciufoli, Drusilla Gucci, Ferdinando Guglielmotti, Elisa Isoardi, Angela Melillo, Akash Kumar). Da quest’anno esiste anche un terzo ... Leggi su ck12 (Di martedì 16 marzo 2021) Parte forte, fortissimo, la quindicesima edizione dell’ “dei” a caratterizzare la prima puntata le nomination e l’incidente occorso traed. I dettagli Prende il via la quindicesima edizione dell’deila prima a svolgersi nel nuovo decennio, per i noti fatti legati alla pandemia da coronavirus covid-19, quella del 2020 è saltata. In gara le classiche due squadre composte da i Buriños (Awed, Paul Gascoigne, Vera Gemma, Francesca Lodo, Daniela Martani e Gilles Rocca) e i Rafinados (, Drusilla Gucci, Ferdinando Guglielmotti, Elisa Isoardi, Angela Melillo,). Da quest’anno esiste anche un terzo ...

Advertising

trash_italiano : La barchetta dell’#Isola era la barchetta dei sogni. E lo era. Lo era davvero. - MarioManca : Tommaso Zorzi a @VanityFairIt: «All'#Isola per combattere il piattume» - IsolaDeiFamosi : Ci siamo??! Torna l’imperdibile appuntamento del lunedì: STASERA tutti sintonizzati su Canale 5 o in diretta su Med… - titi09167911 : RT @scivolidinuovo_: 01/03/2021: tommaso vince il grande fratello 15/03/2021: tommaso inizia la sua nuova avventura come opinionista all'is… - tempoweb : Isola dei famosi, ecco i primi nominati. Tutti contro Drusilla Gucci, Akash polemico, Ciufoli già a rischio… -