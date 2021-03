Isola dei Famosi, Stefania Orlando criticata per la battuta sulla Martani: come mette a tacere le polemiche (Di martedì 16 marzo 2021) Stefania Orlando finisce sotto attacco sui social network per una battuta su Daniela Martani, attivista animalista e pro-vegan sbarcata all’Isola dei Famosi. Ma cosa avrà mai combinato la signora delle Viperelle? E chi avrà mai fatto arrabbiare? LEGGI ANCHE — Isola dei Famosi, l’appello di Tommaso Zorzi a Giulia Salemi: ‘Fai sentire il tuo sostegno’ Non piace ai social la battuta di Stefania Orlando sulla dieta di Daniela Martani… ma spunta una risposta che mette a tacere tutte le polemiche! Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy \ KikapressStefania ... Leggi su funweek (Di martedì 16 marzo 2021)finisce sotto attacco sui social network per unasu Daniela, attivista animalista e pro-vegan sbarcata all’dei. Ma cosa avrà mai combinato la signora delle Viperelle? E chi avrà mai fatto arrabbiare? LEGGI ANCHE —dei, l’appello di Tommaso Zorzi a Giulia Salemi: ‘Fai sentire il tuo sostegno’ Non piace ai social ladidieta di Daniela… ma spunta una risposta chetutte le! Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy \ Kikapress...

trash_italiano : La barchetta dell’#Isola era la barchetta dei sogni. E lo era. Lo era davvero. - MarioManca : Tommaso Zorzi a @VanityFairIt: «All'#Isola per combattere il piattume» - IsolaDeiFamosi : Ci siamo??! Torna l’imperdibile appuntamento del lunedì: STASERA tutti sintonizzati su Canale 5 o in diretta su Med… - bevsidewatson : oddio no adesso cominciano gli hashtag dell’isola dei famosi vi prego no - ileanariparbel6 : RT @ilfoglio_it: La prima puntata dell'Isola dei famosi è tutta un doppio senso. Le gaffe di Ilary finiscono sui meme, che sono poi il punt… -