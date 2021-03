Isola dei Famosi | nomination della prima puntata | chi verrà eliminato?

Advertising

trash_italiano : La barchetta dell’#Isola era la barchetta dei sogni. E lo era. Lo era davvero. - MarioManca : Tommaso Zorzi a @VanityFairIt: «All'#Isola per combattere il piattume» - IsolaDeiFamosi : Ci siamo??! Torna l’imperdibile appuntamento del lunedì: STASERA tutti sintonizzati su Canale 5 o in diretta su Med… - iomisentomale : RT @Liliwhities: da un po’ non si vedeva un opinionista così attento alle dinamiche e alle sfumature dei concorrenti. Abituati alle frasi n… - _hellotetectif : Il 'chi vuoi eliminare?' è il male dei reality. Perderemo i pezzi trash e le vipere troppo presto così #isola -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

2021, prima gaffe hot per Ilary Blasi. Arrossisce poi sbotta: 'Ho rovinato tutto'. Il bello della diretta! per errore chiama la Palapa 'patata' tra le risate dello studio. Ovviamente anche la ...Comincia malissimo l'Famosi per Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo . I due concorrenti non proprio giovanissimi del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi al momento di scendere in acqua e raggiungere la terra ...Questa sera, lunedì 15 marzo 2021, è andata in onda la prima puntata dell’Isola dei Famosi 2021! Al timone il pubblico ha trovato Ilary Blasi, affiancata da Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Elettra ...Prima puntata dell'edizione dell' Isola dei Famosi 2021 e subito alcuni colpi di scena nel reality condotto da Ilary Blasi . In Honduras ...