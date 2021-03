Isola dei Famosi, le nomination della prima puntata fanno discutere (Di martedì 16 marzo 2021) L’Isola dei Famosi è appena cominciata, ma non sono mancate le prime polemiche. Tutta colpa delle nomination dei Rafinados, usciti sconfitti nella prova immunità contro i Burinos. In particolare, ad accendere il caso sono le prime quattro votazioni, tutte all’indirizzo di Drusilla Gucci, la pronipote del celebre Guccio Gucci. Da subito l’opinionista Tommaso Zorzi manifesta le proprie perplessità su quanto sta accadendo, facendolo notare peraltro allo stesso Akash Kumar. Il modello di origini indiane, infatti, nel video di presentazione aveva lasciato intendere che potesse provare un interesse nei confronti della giovane aristocratica, salvo poi smentirsi alla prima occasione. A seguire le nomination e i nominati di ieri sera dell’Isola dei Famosi ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 16 marzo 2021) L’deiè appena cominciata, ma non sono mancate le prime polemiche. Tutta colpa delledei Rafinados, usciti sconfitti nella prova immunità contro i Burinos. In particolare, ad accendere il caso sono le prime quattro votazioni, tutte all’indirizzo di Drusilla Gucci, la pronipote del celebre Guccio Gucci. Da subito l’opinionista Tommaso Zorzi manifesta le proprie perplessità su quanto sta accadendo, facendolo notare peraltro allo stesso Akash Kumar. Il modello di origini indiane, infatti, nel video di presentazione aveva lasciato intendere che potesse provare un interesse nei confrontigiovane aristocratica, salvo poi smentirsi allaoccasione. A seguire lee i nominati di ieri sera dell’dei...

Advertising

trash_italiano : La barchetta dell’#Isola era la barchetta dei sogni. E lo era. Lo era davvero. - MarioManca : Tommaso Zorzi a @VanityFairIt: «All'#Isola per combattere il piattume» - IsolaDeiFamosi : Ci siamo??! Torna l’imperdibile appuntamento del lunedì: STASERA tutti sintonizzati su Canale 5 o in diretta su Med… - C1Corrado : La pandemia non ci da tregua, è ricominciata L’Isola dei Famosi ed Arisa è stata lasciata dal fidanzato. Anche que… - lobster_98 : RT @fuoridallhype_: Da “22% anche quando dormi” a 22% all’isola dei famosi con Iva Zanicchi e Ilary Blasi. C’è piaciut ? #tvzip https://… -