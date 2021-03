Isola dei Famosi: Ilary Blasi omaggia Alessia Marcuzzi (Di martedì 16 marzo 2021) La prima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 inizia all’insegna dell’amicizia e del rispetto: la conduttrice Ilary Blasi ha voluto omaggiare Alessia Marcuzzi con un saluto in diretta e ricordando il suo ruolo di ex conduttrice del programma, un passaggio di consegne avvenuto (a quanto pare) senza rancori o polemiche L’edizione 2021 dell’Isola dei Famosi è iniziata e, se in molti mettono in discussione un cast di VIP davvero troppo “sconosciuto” Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 16 marzo 2021) La prima puntata dell’dei2021 inizia all’insegna dell’amicizia e del rispetto: la conduttriceha volutorecon un saluto in diretta e ricordando il suo ruolo di ex conduttrice del programma, un passaggio di consegne avvenuto (a quanto pare) senza rancori o polemiche L’edizione 2021 dell’deiè iniziata e, se in molti mettono in discussione un cast di VIP davvero troppo “sconosciuto” Articolo completo: dal blog SoloDonna

