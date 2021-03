Isola dei Famosi, Ilary Blasi, in collegamento con Gascoigne:”Manco l’italiano parlo” (Di martedì 16 marzo 2021) E’ finalmente andata in onda, ieri, Lunedi’ 15 Marzo, la prima puntata, del tanto atteso reality ‘L’Isola dei Famosi’, alla cui conduzione troviamo la bella Ilary Blasi, affiancata in studio, da Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini, mentre, inviato in Honduras, c’è Massimiliano Rosolino. Emozionata e bellissima, in un lungo abito nero e capelli raccolti, Ilary ha presentato, le due categorie di naufraghi, i Burinos e i Rafinados, interpellando poi i suoi ospiti in studio, per sapere a quale categoria, pensassero di appartenere. Isola dei Famosi, Ilary Blasi in collegamento con Gascoigne: ” Manco l’italiano parlo” Dopo ... Leggi su formatonews (Di martedì 16 marzo 2021) E’ finalmente andata in onda, ieri, Lunedi’ 15 Marzo, la prima puntata, del tanto atteso reality ‘L’dei’, alla cui conduzione troviamo la bella, affiancata in studio, da Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini, mentre, inviato in Honduras, c’è Massimiliano Rosolino. Emozionata e bellissima, in un lungo abito nero e capelli raccolti,ha presentato, le due categorie di naufraghi, i Burinos e i Rafinados, interpellando poi i suoi ospiti in studio, per sapere a quale categoria, pensassero di appartenere.deiincon: ”” Dopo ...

Advertising

trash_italiano : La barchetta dell’#Isola era la barchetta dei sogni. E lo era. Lo era davvero. - FranAltomare : La cosa più divertente di stamattina è leggere di fegati avvelenati che davano l’#isola per morta. Ancora una volt… - IsolaDeiFamosi : Ci siamo??! Torna l’imperdibile appuntamento del lunedì: STASERA tutti sintonizzati su Canale 5 o in diretta su Med… - mimisexymi2 : RT @kalibiro: Negli anni d'oro del grande Real, gli anni di Happy Days e di Ralph Malph, gli anni delle immense compagnie, gli anni in moto… - Lifefucksmedai1 : RT @femmefleurie: Ma voi vi rendete conto che siamo pieni di trasmissioni spazzatura? Io non dico che devi farne una ogni tanto perché un p… -