Isola dei Famosi, Ilary Blasi elegante e sensuale: conoscete i dettagli del suo look? (Di martedì 16 marzo 2021) Ilary Blasi ha incantato il pubblico di Canale 5 nella prima puntata de L'Isola dei Famosi: la conduttrice ha scelto un look pazzesco. Vi sveliamo tutti i dettagli. E' iniziato ieri sera, 15 marzo, uno dei reality più amato dagli italiani. Parliamo de L'Isola dei Famosi! I naufraghi hanno raggiunto la loro nuova 'casa' e L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

trash_italiano : La barchetta dell’#Isola era la barchetta dei sogni. E lo era. Lo era davvero. - MarioManca : Tommaso Zorzi a @VanityFairIt: «All'#Isola per combattere il piattume» - IsolaDeiFamosi : Ci siamo??! Torna l’imperdibile appuntamento del lunedì: STASERA tutti sintonizzati su Canale 5 o in diretta su Med… - StronzaMa : RT @mariahsbubble: L’Isola dei Famosi parte col 21,7% di share e 3.6 milioni di spettatori. Il GFVIP non ha mai avuto questo share in sei… - andrewsword2 : RT @trashtvstellare: ??OTTIMA PARTENZA PER L'ISOLA DEI FAMOSI?? La quindicesima edizione con Ilary Blasi parte da 3.602.000 telespettatori e… -