Isola dei Famosi, ecco i cinque momenti cult. Elettra Lamborghini "si sfracassa…", Roberto Ciufoli si fa male, Ilary Blasi regina al comando (Di martedì 16 marzo 2021) "L'Isola dei Famosi" targata Ilary Blasi è un vulcano di simpatia, doppi sensi, risate e soprattutto tanta ironia ed auto-ironia. Il graffio della conduttrice si fa notare già dalla prima puntata. Buona la partenza con 3.602.000 spettatori e 21.68% di share. Una prima puntata tutt'altro che scontata, considerando un cast non proprio di volti noti. Ad inizio puntata Ilary ha subito salutato affettuosamente la conduttrice delle passate edizioni Alessia Marcuzzi, quest'ultima ha risposto sui social: "Un bacio grande anche a te. Daje tutta Ilary!". New entry l'inviato speciale Massimiliano Rosolino che ha mostrato qualche debolezza nella conduzione dall'Honduras tanto che la Blasi ha dovuto prendere in mano la situazione in diversi momenti per la ...

trash_italiano : La barchetta dell’#Isola era la barchetta dei sogni. E lo era. Lo era davvero. - MarioManca : Tommaso Zorzi a @VanityFairIt: «All'#Isola per combattere il piattume» - IsolaDeiFamosi : Ci siamo??! Torna l’imperdibile appuntamento del lunedì: STASERA tutti sintonizzati su Canale 5 o in diretta su Med… - Rosi21303554 : RT @Liliwhities: da un po’ non si vedeva un opinionista così attento alle dinamiche e alle sfumature dei concorrenti. Abituati alle frasi n… - marcobrown55 : RT @MauryKostanzo: Parte benissimo l’#Isola dei Famosi, al 21,7% con oltre 3.5 milioni di telespettatori. Ma ovunque ci sia Ilary è già vit… -