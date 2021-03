Isola dei Famosi | è scontro fra Angela Melillo e Vera Gemma | “Aveva detto che non mi avrebbe nominata”

Advertising

trash_italiano : La barchetta dell’#Isola era la barchetta dei sogni. E lo era. Lo era davvero. - MarioManca : Tommaso Zorzi a @VanityFairIt: «All'#Isola per combattere il piattume» - IsolaDeiFamosi : Ci siamo??! Torna l’imperdibile appuntamento del lunedì: STASERA tutti sintonizzati su Canale 5 o in diretta su Med… - BlogSocialTv1 : ISOLA DEI FAMOSI 2021: LA BLASI PERDE LA PRIMA SERATA #IvaZanicchi #tzfalsissimo #ilaryblasi #tzvip #isoladeifamosi… - Stilinski24_96 : RT @SamuelMontegra1: Che bello godersi @tommaso_zorzi senza l’ansia dei voti dal Brasile. ?? #isola -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

La quindicesima edizione de L'Famosi ha debuttato ufficialmente ieri sera, lunedì 15 marzo 2021, su Canale5 e la prima puntata è stata ricca di colpi di scena. Al timone della conduzione c'è Ilary Blasi che, prima di ...Vediamo insieme che cosa è successo durante la diretta di ieri sera tra Ilary Blasi ed Elettra Lamborghini all'famosi. Come sappiamo, ieri sera finalmente è iniziata la nuova edizione del reality tanto atteso, l'famosi , condotto dalla super amata Ilary Blasi. Ma in puntata c'è stato ...Durante la prima puntata de L'Isola dei Famosi, non sono mancati i colpi di scena: Tommaso Zorzi ha lanciato una frecciatina ad Akash.Lunedì 15 marzo è andata in onda su Canale 5 la prima puntata della nuova edizione dell'Isola dei Famosi: il reality è tornato a far compagnia ai telespettatori dopo circa due anni d'assenza ...