Isola dei famosi 2021, Valentina Persia assente, web in subbuglio: "È successo qualcosa" (FOTO) (Di martedì 16 marzo 2021) Ieri, lunedì 15 marzo, è andata in onda la prima puntata dell'Isola dei famosi 2021, ma un evento molto strano ha spiazzato i telespettatori, ovvero, l'assenza di Valentina Persia. La comica era stata annunciata tra i concorrenti ufficiali del cast e anche sul suo profilo Instagram aveva dichiarato che sarebbe sbarcata sull'Isola ieri sera. Questo fatto, però, non si è verificato. I fan hanno atteso fino alla fine della trasmissione nell'attesa di vederla lanciarsi dall'elicottero, ma nulla di tutto ciò è accaduto. Per quale motivo? Scopriamo cosa è emerso sul web. Salta lo sbarco all'Isola dei famosi di Valentina Persia In un periodo come quello in cui riversa l'Italia da un anno, ormai, nulla può essere dato per ...

