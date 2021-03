Isola dei famosi 2021, le pagelle del 15 marzo (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo una lunga attesa L’Isola dei famosi è tornata in tv. Al timone de reality Ilary Blasi che ci ha regalato una prima puntata scoppiettante e ricca di emozioni. Opinionisti frizzanti, un cast forte e una conduttrice grintosa: il programma quest’anno ha tutte le carte in regola per battere ogni record. Scopriamo le nostre pagelle e i voti ai momenti cult della puntata. ILARY BLASI – Protagonista indiscussa della prima puntata dell’Isola dei famosi 2021, Lady Totti è tornata in tv con grande grinta e voglia di conquistare il pubblico. La diretta è stata un tripudio di emozioni, ma soprattutto di risate e divertimento. Merito di Ilary che non perde mai il ritmo e fa della spontaneità la sua forza. Così dopo aver salutato Alessia Marcuzzi, che ha condotto le precedenti edizioni dello ... Leggi su dilei (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo una lunga attesa L’deiè tornata in tv. Al timone de reality Ilary Blasi che ci ha regalato una prima puntata scoppiettante e ricca di emozioni. Opinionisti frizzanti, un cast forte e una conduttrice grintosa: il programma quest’anno ha tutte le carte in regola per battere ogni record. Scopriamo le nostree i voti ai momenti cult della puntata. ILARY BLASI – Protagonista indiscussa della prima puntata dell’dei, Lady Totti è tornata in tv con grande grinta e voglia di conquistare il pubblico. La diretta è stata un tripudio di emozioni, ma soprattutto di risate e divertimento. Merito di Ilary che non perde mai il ritmo e fa della spontaneità la sua forza. Così dopo aver salutato Alessia Marcuzzi, che ha condotto le precedenti edizioni dello ...

Advertising

trash_italiano : La barchetta dell’#Isola era la barchetta dei sogni. E lo era. Lo era davvero. - MarioManca : Tommaso Zorzi a @VanityFairIt: «All'#Isola per combattere il piattume» - IsolaDeiFamosi : Ci siamo??! Torna l’imperdibile appuntamento del lunedì: STASERA tutti sintonizzati su Canale 5 o in diretta su Med… - Unf_Tweet : - stuckwithbiebs : RT @Ri_Ghetto: Ci saranno giovedì dei nuovi sbarchi ma voi non mi sentite e non lo saprete mai CIAO CIAO NAUFRAGHI CIAOOOOOOOO #isola -