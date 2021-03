Isola dei famosi 2021: incidente per il concorrente, come sta (Di martedì 16 marzo 2021) Ieri sera, 15 marzo 2021 un concorrente dell’Isola dei famosi, durante la prova immunità si è fatto male. Si tratta di Roberto Ciufoli. I suoi colleghi d’avventura hanno spiegato che Roberto non era presente in Palapa perchè si era fatto male alla testa, ma il diretto interessato ha poi chiarito che in realtà si trattava della spalla. Isola dei famosi: La prima puntata ricca di suspense La prima puntata dell’Isola dei famosi ha riservato non poche sorprese ai telespettatori. Colpi di scena, allusioni e purtroppo un piccolo incidente per Roberto Ciufoli, appartenente al gruppo dei Rafinados. Durante la prova immunità, Ciufoli è stato accidentalmente colpito da Akash Kumar. I concorrenti finita la prova, sono stati ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 16 marzo 2021) Ieri sera, 15 marzoundell’dei, durante la prova immunità si è fatto male. Si tratta di Roberto Ciufoli. I suoi colleghi d’avventura hanno spiegato che Roberto non era presente in Palapa perchè si era fatto male alla testa, ma il diretto interessato ha poi chiarito che in realtà si trattava della spalla.dei: La prima puntata ricca di suspense La prima puntata dell’deiha riservato non poche sorprese ai telespettatori. Colpi di scena, allusioni e purtroppo un piccoloper Roberto Ciufoli, appartenente al gruppo dei Rafinados. Durante la prova immunità, Ciufoli è stato accidentalmente colpito da Akash Kumar. I concorrenti finita la prova, sono stati ...

trash_italiano : La barchetta dell’#Isola era la barchetta dei sogni. E lo era. Lo era davvero. - FranAltomare : La cosa più divertente di stamattina è leggere di fegati avvelenati che davano l’#isola per morta. Ancora una volt… - MarioManca : Tommaso Zorzi a @VanityFairIt: «All'#Isola per combattere il piattume» - RlFLETTENTE : RT @clownbustercfb: #isola ??NOTIZIE DALL'HOUNDURAS?? gli autori e le troupe dell'isola dei famosi sono in panico perché tutti i sofisticados… - EdoardoManzell1 : Parlano i genitori di uno dei due ragazzi ??Talk sull’isola dei famosi e sulla Martani, la no vax e la no max nega… -