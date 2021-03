Isola dei Famosi 2021, ecco perche Tommaso Zorzi ha accettato (Di martedì 16 marzo 2021) Tommaso Zorzi ha fatto il suo debutto nell’inedito ruolo di opinionista de L’Isola dei Famosi al fianco di Iva Zanicchi (sebbene, il suo posto doveva essere affiancato da Stefania Orlando, ma poi l’ipotesi è sfumata). A tal proposito, vi ricordiamo che, proprio per ricoprire questo ruolo, gli autori avevano chiamato Francesca Barra, Alessandra Mussolini, Orietta Berti, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini e la scelta è ricaduta su queste ultime due. Proprio quest’ultima, dopo essere risultata positiva al Covid, è stata rimpiazzata dal vincitore del GF Vip che, dopo un primo rifiuto, ha accettando svelando il motivo. La scelta di Tommaso Zorzi Dunque, con la positività al Covid di Elettra Lamborghini, proprio a pochi giorni dalla messa in onda della prima puntata de ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 16 marzo 2021)ha fatto il suo debutto nell’inedito ruolo di opinionista de L’deial fianco di Iva Zanicchi (sebbene, il suo posto doveva essere affiancato da Stefania Orlando, ma poi l’ipotesi è sfumata). A tal proposito, vi ricordiamo che, proprio per ricoprire questo ruolo, gli autori avevano chiamato Francesca Barra, Alessandra Mussolini, Orietta Berti, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini e la scelta è ricaduta su queste ultime due. Proprio quest’ultima, dopo essere risultata positiva al Covid, è stata rimpiazzata dal vincitore del GF Vip che, dopo un primo rifiuto, ha accettando svelando il motivo. La scelta diDunque, con la positività al Covid di Elettra Lamborghini, proprio a pochi giorni dalla messa in onda della prima puntata de ...

Advertising

trash_italiano : La barchetta dell’#Isola era la barchetta dei sogni. E lo era. Lo era davvero. - MarioManca : Tommaso Zorzi a @VanityFairIt: «All'#Isola per combattere il piattume» - IsolaDeiFamosi : Ci siamo??! Torna l’imperdibile appuntamento del lunedì: STASERA tutti sintonizzati su Canale 5 o in diretta su Med… - bho80164682 : RT @mariahsbubble: L’Isola dei Famosi parte col 21,7% di share e 3.6 milioni di spettatori. Il GFVIP non ha mai avuto questo share in sei… - alicejuvelove : RT @VanityFairIt: La prima puntata dell'«Isola dei Famosi», tra naufraghi e lanci dall'elicottero, vede anche il ritorno in pompa magna di… -