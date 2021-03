Isola dei famosi 2021: al via il campionato Buri?os contro Rafinados (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo due anni di assenza, L’Isola dei famosi torna in prima serata su Canale 5. Al comando di questa nuova edizione Ilary Blasi, che ha preso il posto di Alessia Marcuzzi, e 16 agguerritissimi concorrenti che si apprestano a passare i prossimi tre mesi in Honduras. I concorrenti della nuova edizione di “L’Isola dei famosi” guarda le foto A dare pepe alle avventure dei naufraghi, ben tre opinionisti: Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Che, positiva al Covid, per le prime puntate si collegherà da casa. Inviato speciale ... Leggi su iodonna (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo due anni di assenza, L’deitorna in prima serata su Canale 5. Al comando di questa nuova edizione Ilary Blasi, che ha preso il posto di Alessia Marcuzzi, e 16 agguerritissimi concorrenti che si apprestano a passare i prossimi tre mesi in Honduras. I concorrenti della nuova edizione di “L’dei” guarda le foto A dare pepe alle avventure dei naufraghi, ben tre opinionisti: Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Che, positiva al Covid, per le prime puntate si collegherà da casa. Inviato speciale ...

Advertising

trash_italiano : La barchetta dell’#Isola era la barchetta dei sogni. E lo era. Lo era davvero. - MarioManca : Tommaso Zorzi a @VanityFairIt: «All'#Isola per combattere il piattume» - IsolaDeiFamosi : Ci siamo??! Torna l’imperdibile appuntamento del lunedì: STASERA tutti sintonizzati su Canale 5 o in diretta su Med… - malandrina9 : RT @Liliwhities: da un po’ non si vedeva un opinionista così attento alle dinamiche e alle sfumature dei concorrenti. Abituati alle frasi n… - dellorto_serena : RT @MediasetPlay: Il nostro @tommaso_zorzi sposa la causa dei #Burinos ???? #Isola -