Isola 2021 | prima puntata | i Buriños battono i Rafinados Al televoto | la Gucci e il Visconte

Leggi su 361magazine

(Di martedì 16 marzo 2021) Al via lache si conclude con la vittoria dei. In nomination ci sono ile laIlary Blasi con i capelli raccolti in una mise sensualissima con abito lungo nero dà il via alla quindicesima edizione dell’dei Famosi. Dopo aver salutato la collega Alessia Marcuzzi che l’ha preceduta e aver ricevuto su Twitter dalla Marcuzzi i saluti e l’imbocca al lupo per questa nuova avventura, il programma ha inizio con i due opinionisti in studio Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi mentre Elettra Lamborghini a casa a causa del covid è in collegamento. Pronti a convivere sulla stessa spiaggia ci sono i naufraghi divisi in due gruppi in questa nuova edizione:e i. Così Ilary presenta i naufraghi. Il primo collegamento ...