Isola 15: l’opinione di Chia sulla prima puntata (Di martedì 16 marzo 2021) Quando i promo su Canale 5 hanno ufficializzato che la nuova edizione de L’Isola dei Famosi avrebbe preso il via a due sole settimane di distanza dall’epilogo di quel parto gemellare che è stato il Gf Vip 5 ho temuto che l’effetto indigestione avrebbe potuto nuocere a Ilary Blasi e ad un cast che – almeno sulla carta – non sembrava essere particolarmente entusiasmante. E invece, porca di quella miseria, un esordio così ravvicinato non ha fatto altro che rendere ancora più impietoso l’inevitabile paragone tra la Blasi (che è una fregna atomica, c’è poco da dì… tipo che io ci ho messo un po’ a smetterla di fissare quell’addome che ha resistito indenne a tre gravidanze… roba che le ventenni je spicciano casa, beataalllei!) e Alfonso Signorini, evidenziando l’INCOLMABILE ABISSO che separa chi ci sa fare (davvero) e chi, come Affonzo, proprio per ... Leggi su isaechia (Di martedì 16 marzo 2021) Quando i promo su Canale 5 hanno ufficializzato che la nuova edizione de L’dei Famosi avrebbe preso il via a due sole settimane di distanza dall’epilogo di quel parto gemellare che è stato il Gf Vip 5 ho temuto che l’effetto indigestione avrebbe potuto nuocere a Ilary Blasi e ad un cast che – almenocarta – non sembrava essere particolarmente entusiasmante. E invece, porca di quella miseria, un esordio così ravvicinato non ha fatto altro che rendere ancora più impietoso l’inevitabile paragone tra la Blasi (che è una fregna atomica, c’è poco da dì… tipo che io ci ho messo un po’ a smetterla di fissare quell’addome che ha resistito indenne a tre gravidanze… roba che le ventenni je spicciano casa, beataalllei!) e Alfonso Signorini, evidenziando l’INCOLMABILE ABISSO che separa chi ci sa fare (davvero) e chi, come Affonzo, proprio per ...

