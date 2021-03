Isa e Chia On Air, ogni martedì alle 18 su Radio Stonata: il podcast della puntata del 16/03/21 (Di martedì 16 marzo 2021) Questo pomeriggio su Radio Stonata è andata in onda una nuova puntata di Isa e Chia On Air, un appuntamento settimanale – il martedì alle 18, nello spazio condotto da Alessandra Maria Segneri – dove Chiacchierare insieme di tutto ciò che ruota attorno a Uomini e Donne nonché ai principali reality e talent della tv italiana. Nella diretta odierna si è parlato dell’ottimo esordio dell’Isola 15 (con un inevitabile paragone tra Ilary Blasi e Alfonso Signorini) e del suo cast. Qualche commento, poi, sulle sfilate di Uomini e Donne e sul serale di Amici 20. QUI il podcast, per chi non ha potuto seguire la diretta. E voi che ne pensate? L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di martedì 16 marzo 2021) Questo pomeriggio suè andata in onda una nuovadi Isa eOn Air, un appuntamento settimanale – il18, nello spazio condotto da Alessandra Maria Segneri – dovecchierare insieme di tutto ciò che ruota attorno a Uomini e Donne nonché ai principali reality e talenttv italiana. Nella diretta odierna si è parlato dell’ottimo esordio dell’Isola 15 (con un inevitabile paragone tra Ilary Blasi e Alfonso Signorini) e del suo cast. Qualche commento, poi, sulle sfilate di Uomini e Donne e sul serale di Amici 20. QUI il, per chi non ha potuto seguire la diretta. E voi che ne pensate? L'articolo proviene da Isa e

