Ironheart | Dominique Thorne | Non ho fatto un' audizione prima di ottenere il ruolo nella serie Marvel

(Di martedì 16 marzo 2021) L'attriceThrone ha svelato come ha ottenuto ildi Riri Williams, svelando che non haun'. Laavrà come protagonistae l'attrice ha ora svelato che non ha dovuto affrontare un'diildi Riri Williams. L'attrice ha condiviso il dettaglio del percorso che l'ha portata a entrare nelCinematic Universe in occasione di un'intervista rilasciata a Empire Magazine.interpreterà la giovane inventrice che crea un'armatura in stile Iron Man e, parlando di ...

... o incon al centro Riri Williams (Thorne), in cui una geniale inventrice crea un'armatura avanzata tecnologicamente.Thorne interpreterà Riri Williams in, serie dei Marvel Studios per Disney+: ecco cos'ha avuto da dire in ...L'attrice Dominique Throne ha svelato come ha ottenuto il ruolo di Riri Williams nella serie Ironheart, svelando che non ha fatto un'audizione. La serie Ironheart avrà come protagonista Dominique Thor ...Marvel e Disney hanno scelto uno dei villain principali di Secret Invasion: sarà Kingsley Ben-Adir, protagonista di One Night in Miami.