IRENE | il nuovo software per la ricerca scientifica

I ricercatori e colleghi della Harvard Medical School hanno sviluppato un nuovo software per aiutare gli scienziati a generare diversi tipi di cellule da utilizzare nella ricerca e nella medicina. Il software aiuta gli sforzi in corso per trasformare le cellule staminali pluripotenti indotte, o IPSC – cellule adulte che sono state "riavvolte" in uno stato precedente e più flessibile – in altri tipi di cellule, come neuroni o cellule muscolari. Una cellula killer naturale ingrandita al microscopio. Tale ingegneria cellulare ha suscitato negli ultimi anni un intenso interesse per il suo potenziale nello studio e nello sviluppo di terapie per un'ampia gamma di malattie e lesioni dei tessuti. La trasformazione delle IPSC in specifici tipi di cellule richiede in genere la loro programmazione con una ...

