Iren e Prelios Integra avviano partnership per riqualificazione energetica edifici privati (Di martedì 16 marzo 2021) (Teleborsa) – Iren Smart Solutions, società del Gruppo Iren, e Prelios Integra, società del Gruppo Prelios, hanno sottoscritto un accordo quadro di collaborazione nel settore della riqualificazione energetica degli edifici privati di piccola taglia, con particolare riferimento allo sviluppo di attività che beneficiano dell'incentivo Superbonus. La collaborazione tra i due leader di mercato si rivolge ai possessori di immobili unifamiliari che vogliano aumentare il livello di efficienza energetica della propria abitazione attraverso un servizio completo e di alta qualità, efficiente e veloce, requisiti indispensabili per valutare l'affidabilità di un fornitore. Si tratta di un'offerta "chiavi in mano" per la ...

