Intestino irritabile | Sarnelli Sige | Colpisce il 20% delle persone dopo i pasti

(Di martedì 16 marzo 2021) (Adnkronos) - È unacause più comuni per cui si richiede una visita dal gastroenterologo. In Italia e nel mondo ne soffrono circa 2su 10, in prevalenza donne. È la Sindrome dell'(IBS), una condizione benigna spesso scatenata da stress e ansia, di cui si sa ancora poco ma che – secondo un recente studio pubblicato su Nature –il 20 per cento della popolazione mondialeun pasto. “I motivi perché questo avviene non sono chiari – ammette Giovanni, Professore di Gastroenterologia all'Università degli Studi di Napoli Federico II e membro della, Società Italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva - ma riguardano l'intera popolazione occidentale e i Paesi più avanzati. Questo dato ...

una delle cause più comuni per cui si richiede una visita dal gastroenterologo. In Italia e nel mondo ne soffrono circa 2 persone su 10, in prevalenza donne. È la Sindrome dell'(IBS), una condizione benigna spesso scatenata da stress e ansia, di cui si sa ancora poco ma che " secondo un recente studio pubblicato su Nature " colpisce il 20 per cento della ...Con un carico maggiore di tossine, e anche di un umore più. Inoltre, la 'pancia' può raccontare di unche non funziona a pieno regime. O è sintomatica di un possibile sviluppo di ...(Adnkronos) - È una delle cause più comuni per cui si richiede una visita dal gastroenterologo. In Italia e nel mondo ne soffrono circa 2 persone su ...Salve sono una donna di 38 anni, corporatura magra (in posizione supina si vedono le ossa molto pronunciate), altezza 174 cm e peso 65 kg. Ho eseguito qualche mese fa ...