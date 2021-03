Inter, Eriksen ci scherza su: “Kjaer mi ha aiutato tanto dal mio arrivo a Milano, è solo nel club sbagliato” (Di martedì 16 marzo 2021) Christian Eriksen sta dimostrando di non aver perso il proprio talento.Il fantasista danese, relegato in panchina durante la prima parte di stagione, è uscito allo scoperto e offerto prestazioni di grande livello. L'ex trequartista del Tottenham, ai microfoni di Sport Tv2, ha parlato della sua esperienza in nerazzurro e di come l'aiuto del compagno di nazionale, Simon Kjaer, sia stato fin da subito decisivo."Simon Kjaer mi ha aiutato molto da quando sono arrivato in Italia. Ovviamente gioca nel club sbagliato, ma dopotutto è nella città giusta. Con lui gioco da molti anni e lo conosco molto bene personalmente fuori dal campo. Anche le nostre famiglie si stanno divertendo molto insieme. Quindi mi ha aiutato davvero, davvero tanto per abituarmi al ... Leggi su mediagol (Di martedì 16 marzo 2021) Christiansta dimostrando di non aver perso il proprio talento.Il fantasista danese, relegato in panchina durante la prima parte di stagione, è uscito allo scoperto e offerto prestazioni di grande livello. L'ex trequartista del Tottenham, ai microfoni di Sport Tv2, ha parlato della sua esperienza in nerazzurro e di come l'aiuto del compagno di nazionale, Simon, sia stato fin da subito decisivo."Simonmi hamolto da quando sono arrivato in Italia. Ovviamente gioca nel, ma dopotutto è nella città giusta. Con lui gioco da molti anni e lo conosco molto bene personalmente fuori dal campo. Anche le nostre famiglie si stanno divertendo molto insieme. Quindi mi hadavvero, davveroper abituarmi al ...

Advertising

FBiasin : #Eriksen a Tv2, in Danimarca: 'Non volevo scappare dall'#Inter, volevo lottare per il mio posto. È stupendo giocare… - FcInterNewsit : Eriksen: 'Giocare nell'Inter è bellissimo, ora anche di più. Momenti difficili, ma non volevo scappare' - FcInterNewsit : Danimarca, Hjulmand su Eriksen: 'Ruolo difensivo all'Inter? Non sono preoccupato, l'ho visto bene. Ora sarà felice' - diegocecati : RT @it_inter: Il girone di ritorno dell'Inter ha un passaporto danese: il 30 gennaio inizia il filotto, il 30 gennaio è anche la data della… - Mediagol : #Inter, Eriksen ci scherza su: 'Kjaer mi ha aiutato tanto dal mio arrivo a Milano, è solo nel club sbagliato'… -