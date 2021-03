Insulti e minacce alla panchina del Napoli: multa salata a Donnarumma (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoGiovanni Di Lorenzo salterà la sfida con la Roma. Il Giudice Sportivo ha ratificato il provvedimento riguardante il terzino partenopeo, ammonito nel corso della sfida con il Milan. In riferimento alla gara di San Siro è da sottolineare l’ammenda comminata al portiere rossonero Gianluigi Donnarumma che è stato sanzionato per 10mila euro a causa dell’atteggiamento minaccioso e offensivo assunto al termine della partita nei confronti di alcuni esponenti della panchina azzurra. Nella Roma, all’Olimpico, mancherà invece Bruno Peres. Qui tutti i provvedimenti del Giudice Sportivo L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoGiovanni Di Lorenzo salterà la sfida con la Roma. Il Giudice Sportivo ha ratificato il provvedimento riguardante il terzino partenopeo, ammonito nel corso della sfida con il Milan. In riferimentogara di San Siro è da sottolineare l’ammenda comminata al portiere rossonero Gianluigiche è stato sanzionato per 10mila euro a causa dell’atteggiamento minaccioso e offensivo assunto al termine della partita nei confronti di alcuni esponenti dellaazzurra. Nella Roma, all’Olimpico, mancherà invece Bruno Peres. Qui tutti i provvedimenti del Giudice Sportivo L'articolo proviene da Anteprima24.it.

